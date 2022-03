Zwei weitere Coronafälle bei 'Let's Dance'

Bereits sechs Teilnehmer fielen wegen einer Coronainfektion aus

Die Corona-Bilanz der aktuellen Staffel von "Let's Dance" fällt bisher wenig erfreulich aus: Nach Joachim Llambi, Hardy Krüger Jr., Andrzej Cibis und Malika Dzumaev fallen jetzt auch TV-Persönlichkeit Caroline Bosbach und die deutsche "Prinzessin" Lilly Sayn-Wittgenstein für eine Zeit lang aus. "Für Lilly zu Sayn-Wittgenstein gibt es leider keine guten Nachrichten: Sie wurde positiv getestet und fällt für die 3. Show aus", schrieb der Sender RTL auf Instagram. Genauso wurde Bosbach am Montag positiv getestet.

Kann die Verbreitung gestoppt werden?

Die "Let's Dance"-Kandidatinnen befinden sich bereits in Quarantäne und hoffen, in der kommenden Woche wieder dabei sein zu können. Und wie geht es ihren Tanzpartnern? Bei Caroline Bosbachs Partner Valentin Lusin, 35, wurde das Virus bisher nicht nachgewiesen und es geht ihm gut, verkündet RTL. Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg hätte in dieser Woche eigentlich mit ihrem dritten Profi in nur drei Shows tanzen sollen, da ihr eigentlicher Partner Andrzej Cibis, ebenfalls an Corona erkrankt ist. Eingesprungen wäre Robert Beitsch.