Zweite Hochzeit für Katzenberger und Cordalis – diesmal in Las Vegas“

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind heute genauso verliebt, wie damals vor neun Jahren, als sie das erste Mal "Ja" gesagt haben.

Zwischen Glitzer, Kapelle und Kamera: Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) haben sich in Las Vegas ein zweites Mal das Jawort gegeben. Neun Jahre nach ihrer ersten Hochzeit, die damals medienwirksam auf dem Petersberg bei Bonn stattfand, wollte das TV-Paar seine Liebe noch einmal auf ganz eigene Art feiern – im kleinen Kreis, aber wieder mit laufender Kamera.

Für die VOX-Doku-Soap wurde die Zeremonie in den USA begleitet – mit Tochter Sophia (9) und Mama Iris Klein (58) als Gäste. „Nach der großen kirchlichen Hochzeit 2016, bei der es für mich zwar wunderschön, aber auch saustressig war, wollte ich jetzt noch einmal so heiraten, wie wir es wollen – ganz ohne den Gastgeberstress“, so Katzenberger gegenüber der Bild.





Heiße Braut

Anstelle eines Brautkleids im Märchenstil setzte sie heuer auf ein figurbetontes Glitzerkleid mit hohem Beinschlitz. Ehemann Lucas ehrte seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis (†75), indem er dessen mit Strass besetzten Smoking trug – ein ganz besonderes Stück, das bereits bei der ersten Hochzeit zum Einsatz kam.

Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis mit der gemeinsamen TochterSophia Cordalis. © getty

Emotional wurde es beim Ehegelöbnis, bei dem Lucas die Tränen kamen: „Daniela, du bist und bleibst meine absolute Traumfrau! (…) Ich werde, solange wir leben, immer alle Spinnen für dich verscheuchen und immer alle deine Instagram-Posts liken.“

Ein Eheversprechen mit Herz und Humor – ganz im Stil der beiden TV-Stars.