Italien Flair

Am Wochenende fand die jährliche Benefizgala von LuisaViaRoma mit Unicef statt. Veranstaltungsort der diesjährigen Gala: die wunderschöne italienische Insel Capri.

Zur Spendenveranstaltung für bedürftige Kinder reisten zahlreiche prominente Gesichter an, die das Event direkt mit ein paar Tagen Italien-Urlaub kombinierten. Momentan ist Capri also die Top- Location, um ein paar Promis anzutreffen. Wir verraten, wer gerade auf der italienischen Insel urlaubt:

Schon seit mehreren Tagen ist Topmodel Heidi Klum mit der ganzen Family in Italien. Zuerst in Rom, jetzt mit dem Boot in Capri angekommen, zeigt uns die Modelikone einige Einblicke des tollen Familienurlaubs.

Ann- Kathrin Götze, die Frau von Fußballstar Mario Götze genießt mit Söhnchen Rome die Schönheit Capris und beweist auch beim Bummeln durchs Städtchen echten Modegeschmack:

Auch die US- Schauspielerin Vanessa Hudgens verbringt sommerliche Tage auf einem Boot vor Capri. Mit einem Glas Rotwein prostet sie uns zu, wir wünschen: Happy Holidays!

Emily Ratajkowski verbringt ihre Italien- Tage auf einem Boot mit einem kalten Bier und großem Sonnenhut. Ihr Sohn Sylvester ist auch mit an Board.