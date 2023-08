''Dschungelcamp''-Star in Notaufnahme

Sorge um 44-jährigen ''Hot Banditoz''-Sänger und ''Dschungelcamp''-Star Silva Gonzalez. Der Musiker landete nach einem Herzanfall in der Notaufnahme.

Herzanfall. ''Hot Banditoz''-Sänger und ''Dschungelcamp''-Star Silva Gonzalez bangte um sein Leben. Der Musiker war abends allein zu Hause, als es ihm plötzlich schlecht ging, sein Herz raste und er einen stechenden Schmerz in der Brust verspürte. "Es war dramatisch, ich bekam Panik und Atemnot. Ich kam nicht mehr an mein Handy. Mit letzter Kraft habe ich mich die Treppe hinauf geschleppt. Ich konnte nicht mehr, es war ein Gefühl der Machtlosigkeit", erzählt er gegenüber "Bild".

Der Notarzt stellte bei Gonzalez einen Puls von 220 fest – lebensbedrohlich! Der normale Puls schwankt zwischen 60 bis 90 Schlägen. Auch der Blutdruck schnellte massiv in die Höhe. Der Mediziner diagnostizierte Tachykardie, die letzte Vorstufe von Kammerflimmern, das zu einem Schlaganfall oder einem Infarkt führen kann.

Gonzalez bekam lebensrettenden Elektroschock

Mit einem lebensrettenden Elektroschock stellte der Notarzt den normalen Herzrhythmus wieder her. "Alles krampfte sich zusammen, ein schlimmes Gefühl. Danke an die Mediziner, die mich gerettet haben", so Gonzalez. Der ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmer wurde nach dem Vorfall erst einmal in die Notaufnahme gebracht.

Privater Stress in Kombination mit einem ungesunden Lebenswandel könnten die Auslöser für das Herz-Drama sein, vermutet Silva Gonzales. Der Musiker erklärt gegenüber "Bild", dass es sich bei dem Herzanfall nicht um den ersten dieser Art handle: "Ich hatte vor einem Jahr schon mal eine Attacke."