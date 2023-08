Laila Hasanovic: Das ist die Neue von Mick Schumacher

Rennfahrer Mick Schumacher schwebt derzeit auf Wolke sieben. Doch wer ist die neue Liebe an der Seite des Sohns der Formel-1-Legende? Micks Familie hat Laila Hasanovic schon kennengelernt.

In der Formel 1 ist der Spross von Michael Schumacher nur Ersatzfahrer bei Mercedes, in der Liebe ist Mick dafür auf der Überholspur! Am Sonntag machte der 24-Jährige seine neue Beziehung öffentlich.

In einem schwarz-weiß-Bild auf Instagram zeigte sich Mick an Bord eines Boots vor Meereshintergrund. Hingucker dabei: Nicht nur sein dank offenem Hemd sichtbarer Sixpack, sondern die Schöne an seiner Seite. Laila Hasanovic strahlte eng an ihn gekuschelt in die Kamera. Doch wer ist die junge Frau überhaupt?

Schumachers neue Liebe ist niemand geringeres als das dänische Model Laila Hasanovic (22). 2019 war sie Finalistin bei der Miss-Dänemark-Wahl. Hasanovic hat bosnische Wurzeln, lebte aber auch bereits in Kentucky in den USA. Nicht nur als Model, auch als Influencerin ist Hasanovic äußerst erfolgreich: Auf Instagram folgen ihr 176.000 User, auf TikTok haben bereits Millionen ihre Videos gesehen.

Bei den Schumachers ist die Freude über das neue Glück von Mick jedenfalls groß. Wie die "Bild" berichtet, hat er mit Laila bereits am 6. Juli seine Mutter Corinna (54) und Schwester Gina (26) besucht und ihnen seine neue Freundin vorgestellt. Vor dem Formel-1-GP in Silverstone besuchte das Paar das Westernreit-Event "CS-Classics" in der Schweiz. In der Reithalle kam es offenbar zum ersten Kennenlernen. Auch Papa Michael, der seit seinem Skiunfall 2013 als Pflegefall abgeschottet lebt, wird sich über das Glück seines Sohns sicher freuen.