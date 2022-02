Das Finale von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' naht. Wird er das Rennen um die Dschungelkrone gewinnen?

Viel zu schnell ist die diesjährige Staffel von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " vergangen. Im letzten Jahr gab es für die Fans nur einen mauen Abklatsch, gedreht in einem Studio in Deutschland. Darum wurde umso mehr auf den Dschungel 2022 hingefiebert, der statt in Australien in Südafrika gedreht wird.

IBES: Wer noch dabei ist

Doch bereits am 5.2. ist die Show vorüber und ein Dschungelkönig wird gekrönt. Dass es sich dieses Jahr um einen Mann handelt, scheint besonders wahrscheinlich, denn mit Schauspielerin Anouschka Renzi ist nur noch eine Frau mit dabei. Doch wer wird das Rennen für sich entscheiden? Noch dabei sind neben Renzi der Schauspieler Eric Stehfest, Bodyguard Peter Althof, "Prinz Charming"-Teilnehmer Manuel Flickinger, Designer Harald Glööckler und Reality-Dude Filip Pavlovic.

Dschungelcamp: Steht ER schon als Sieger fest?

Designer Harald Glööckler galt zu Beginn des Dschungels als Top-Favorit, gab sich sehr authentisch, konnte aber bislang bei den Prüfungen nicht richtig zeigen, wie weit er gehen will, wie sehr er sich zu etwas motivieren kann. Peter Althof wirkt nett aber auch bisweilen dank seiner Witze seltsam. Manuel Flickinger dürfte keine so große Fanbase haben, obwohl er bislang positiv hervorstach. Eric Stehfest sorgte mit seiner Prüfungs-Verweigerung für blankes Entsetzen und Anouschka Renzi ist immer wieder in Befindlichkeiten verstrickt.

© RTL ×

Filip hatte Angst, sein Geplänkel mit Tara könnte ihm zum Verhängnis werden

Filip als König?

Bleibt Filip Pavlovic. Dem Reality-Sterndal gönnen es zwar viele nicht, er hat aber bei den Prüfungen wirklich Gas gegeben. So macht man sich viele Freunde und Fans. Darunter auch Sonja und Daniel die Filip immer wieder anfeuern... Twitter und deutsche Medien sind sich einig: Er ist der wahrscheinlichste König.

Ekelig, aber die Menschen lieben es

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Alle Infos immer auf RTL+