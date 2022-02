Für Daniel Hartwich konnte es die letzte Staffel 'Dschungelcamp' sein. Ein Ersatz für ihn wäre schon gefunden.

Seit Anfang der aktuellen Staffel von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" macht ein brisantes Gerücht die Runde: Moderator Daniel Hartwich könnte die Show verlassen und 2023 nicht mehr an die Seite von Sonja Zietlow zurückkehren.

Hartwich: Viele Anspielungen

Der Grund für diese Spekulationen ist von Hartwich selbst inszeniert : Immer wieder macht er in der Sendung Anspielungen in diese Richtung. "Wenn du jetzt gehst, Sonja, dann kannst du das in Zukunft selber machen!" einer freilich entfleuchenden Zietlow hinterher, so einer der Sprüche, die Twitter in Aufregung versetzen. Doch wer soll Hartwich, der im Dschungel auf den 2012 verstorbenen Dirk Bach folgte, ersetzen?

Dr. Bob ist immer der Star im Camp

Dschungelcamp: Kommt ER statt Hartwich?

Einer, der ein absoluter Liebling für die Zuseher ist, hat eben sein Moderations -Debüt gegeben. Es ist der legendäre Dr. Bob! Er übernahm die Moderation der Dschungelprüfung "Stars am Abgrund 2.0".

So schlug sich Dr. Bob

Auf Manuel und Eric wartete Trampolin-Action vom Feinsten. "Jetzt sind wir schon angekettet, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Immer nach vorne, das war schon immer mein Motto", so Manuel, dem sichtlich der Allerwerteste auf Grundeis ging. Eric beginnt und springt zuerst. Drei Meter vom Trampolin ist das Netz entfernt. Eric schafft es, kann sich mit den Händen am Netz festklammern und hält die fünf Sekunden. "I believe I can fly", ruft er glücklich, als er loslässt und dann hochgezogen wird. "Eric, gut gemacht. Du bist wie ein Adler geflogen", lobte Dr. Bob. Manuel, der zuschaut, will genau wissen, wie es für den Schauspieler war. "Ich habe die Entfernung unterschätzt, aber es hat geklappt", so Eric, der wertvolle Tipps gibt und Manuel versucht zu motivieren. "Lauf schön an und spring gut ab. Du schaffst es! Ich weiß es. In dir steckt mehr als du denkst. Jetzt zeig' es!" Manuel geht den Steg vor und steht über dem Abgrund. Er kämpft, zaudert und geht vor und wieder zurück. Eric ruft: "Denk nicht nach! Spring!" Und dann tut er es! Der "Prince Charming"-Kandidat springt wirklich in das Netz und klammert sich lang genug fest. Mit Freudentränen in den Augen nimmt er Eric in den Arm. "Du hast deine Ängste überwunden! Sehr gut gemacht", lobt Bob. Zwei Sterne, einen pro Sprung, haben sich Eric und Manuel so erkämpft.

Dschungelprüfung

"Jetzt ist das Netz vier Meter vom Trampolin entfernt", erklärt Dr. Bob . "Das schaffen wir auch, das macht Spaß", ruft der sichtlich gelöste Manuel selbstbewusst. Und so kommt es dann auch. Beide erreichen das noch weiter entfernte Netz und haben damit vier Sterne sicher. Beim letzten Sprung, den nur ein Star machen kann, geht es um drei Sterne. "Es sind sechs Meter zum Netz", so Dr. Bob. "Du machst es, das ist deine Prüfung", bestimmt Eric. "Flieg', so weit du kannst. Hol die drei Sterne!" Und Manuel fliegt, fliegt, fliegt – leider ganz knapp am Netz vorbei. "Mach' dir nichts daraus. Du bist abgesprungen! Alles gut! Du hast deine Grenzen überschritten", lobt Eric und nimmt Manuel in den Arm. "Es war so knapp", zeigt Dr. Bob. "Ihr geht als Helden ins Camp und habt eure Ängste überwunden!" Mit vier Sternen gingen Eric und Manuel zurück ins Camp.



