Dschungelcamp: Das gab es noch nie: Eric Stehfest verweigerte Prüfung um den anderen zu schaden.

Skandal im Dschungelcamp ! Schauspieler Eric Stehfest verweigerte die Dschungelprüfung, zu der er mit Peter hätte antreten sollen. Die beiden erschienen am Fluß zur Prüfung, doch Eric hat eine überraschende Entscheidung getroffen.

Eric: "Gefühle benutzt"

Auf die Frage, ob er zu dieser Dschungelprüfung antreten will, ruft der Schauspieler: "' Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'". Hatte er Bedenken, Panik? Nein! "Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen", erklärt der 32-Jährige. "Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht." Zwar ist Eric sich darüber bewusst, dass Peter nicht allein zur Prüfung antreten kann, doch: "Das ist mir egal." Und was ist mit den Menschen, die er leiden kann? "Es sind tatsächlich mehrere, auch Menschen, von denen ich dachte, dass sie gut für mich sind. Sind sie aber nicht. Das ist mein Entschluss."

© Getty Images ×

Eric erzählt es den Anderen

Peter bleibt gefasst: "Ich bin mit ihm hier hergegangen, dann muss ich mich auch solidarisch erklären. Es sei denn, ich kann es allein machen. Wenn das nicht geht, gehe ich mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch."

Verweigerte Essen der anderen

Immerhin: Haben seine Mit-Camper in den vergangenen Prüfungen Sterne erspielt, verweigerte Eric Stehfest konsequenterweise das so verdiente Essen: "Ich esse seit vielen Prüfungen schon nicht mehr mit", erklärt der Schauspieler. "Ich esse Reis und trinke Wasser, das reicht mir. Weil ich eben genau das nicht will. Ich will nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun." Gesagt, getan – und damit ist die Prüfung vorbei, bevor sie begonnen hat. Eine Premiere auch für die Moderator:innen: "Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie", so Sonja Zietlow.

Eric: Sein geheimer Plan

Nun heißt es in der Bild, dass Eric mit seinem Verhalten einen perfiden Plan verfolge. Er scheint alle Mitstreiter im Camp enttarnen zu wollen und sperrt sich gegen jede Art von Selbstdarstellung und Lügen. Er fordert die Strafakten der Teilnehmer und Anouschkas Krankenakte um Geschichten überprüfen zu können. Ob das bei den Zuschauern gut ankommt? Im Internet gibt es geteilte Meinungen. Mehr sehen wir bei der nächsten Abwahl...

