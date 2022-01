Verlässt Daniel Hartwich das Dschungelcamp?

Neben Kakerlaken, Spinnen und Ekelprüfungen gehören die Moderatoren Sonja & Daniel zum festen Inventar des Dschungelcamps. Doch das könnte sich nun ändern.

Die erste Woche Dschungel ist geschlagen und wer es bislang noch nicht geschafft hat, einen Blick in die aktuelle Version des Quoten-Krachers "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu werfen, sollte dies dringend nachholen, denn nächstes Jahr ist vielleicht schon alles anders.

Verlässt Hartwich die Show?

Bereits seit 2013 moderiert Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow die Erfolgsshow. Im Jänner 2012 hatte noch Dirk Bach diesen Part inne, ehe er überraschend am 1.10.2012 verstarb.

Groß war die Skepsis, ob Hartwich, der plötzlich die Moderation an der Seite von Sonja Zietlow übernommen hatte. auch den Fußstapfen gewachsen sei, doch er entwickelte sich schnell zu einem echten Publikumslieblings. Neun Jahre danach scheinen nun alle Zeichen auf Abschied zu stehen. Warum dem so ist, darüber lässt sich nur spekulieren, doch neun Jahre sind eine lange Zeit und Hartwich, der derzeit von RTL gefühlt für jede zweite Show eingesetzt wird, könnte einfach langsam ausgepowert sein.

Nach Andeutungen - Fans sind sich sicher!

Ob es wirklich zu einem Abschied kommt, werden wohl die nächsten 7 Tage zeigen. Doch bereits seit Tag 1 des diesjährigen Dschungels kommen von Hartwich in den diversen Moderationen kryptische Andeutungen über seinen Abschied. Zuletzt machte Hartwich dies vergangenen Samstag, als Daniel zu Sonja nach einer gemeinsamen Moderation humorvoll meinte "Wenn du jetzt gehst, Sonja, dann kannst du das in Zukunft ohne mich machen". Daraufhin schritt Sonja tatsächlich aus dem Bild.

Twitter-User beweinen schon etwaigen Abschied

Natürlich sind diese Andeutungen auch bei Twitter nicht unbemerkt geblieben und so machen sich nun von Tag zu Tag immer mehr User Sorgen um "ihren Daniel".

Ein Dschungel ohne Hartwich, der sich über 9 Jahre in die Herzen der "Ibes-Fans" moderierte ist derzeit noch schwer vorzustellen.



„Wenn du jetzt gehst, kannst du das in Zukunft ohne mich machen!“



3. Hinweis von Hartwich, dass er bald nicht mehr dabei ist?!?!?! #ibes — DieStiefmutter (@Rottenmeierin) January 29, 2022

Mooooooooment….. das zweite mal jetzt, dass Hartwich irgendwas vom „nicht mehr Dabeisein“ schwafelt!



Geht der weg von @RTL_com? #ibes — DieStiefmutter (@Rottenmeierin) January 28, 2022

Die 4.(!) Erwähnung das Sonja das bald alleine machen soll

Herr Hartwich so nicht #IBES — Annalena (@Annalenakeen) January 29, 2022

Was ist mit dem #hartwich diese Staffel los? Verhält sich so anders und nun diese Andeutung, dass er nicht mehr gebraucht wird?! #ibes — Lirone (@LironeQueen) January 28, 2022

Oh gott wechselt der Hartwich etwa den Sender?? #ibes — Betty ???? (@Pyjamaheld) January 28, 2022

Kommt statt Hartwich nun Jones?

Sollte es tatsächlich zu einem Abschied kommen, so muss sich RTL für 2023 eine neue Moderationsvariante einfallen lassen. Unmöglich, dass Zietlow die Show alleine stemmen könnte - für viele lebt die Show durch die bissige Doppelmoderation. Ein Ersatz der sich bereits bewehrt hätte, wäre Kult-Transe und Ex-Camperin Olivia Jones, die derzeit an der Seite von RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben die sogenannte "Stunde danach" moderiert und dort regelmäßig für Lacher sorgt.