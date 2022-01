Dschungel-Tara: 'Laufe Filip nicht nach'

Tara Tabitha erklärt, was mit Fililp Pavlovic schiefgelaufen ist

Die Romanze mit Filip Pavlovic (28) begann vielversprechend und die Medienpräsenz war hoch. Anfangs sah es so aus, als könnte Österreicherin Tara Tabitha (28) im Dschungel nur gewinnen. Das deutsche TV-Publikum schien ihr jedoch nicht viel abzugewinnen, denn sie flog als erste Kandidatin aus dem Camp. Das It-Girl war genauso erstaunt wie ihre Kollegen im Dschungel: „Das ist ein Scherz oder?“, fragte sie.

Tara fühlt sich falsch dargestellt

Laut Tara sei ein falsches Bild von ihr gezeigt worden. „Filip hat sich mir zuerst angenähert, wir sind dann ja auch 24 Stunden aneinander geklebt. Dann ging es mir zu schnell, ich habe Angst bekommen. Er hat mich gestresst, nicht umgekehrt. Das hat man wohl nicht ganz so gesehen“, sagt sie gegenüber Bild. "Es hat wohl so ausgesehen, dass ich Filip nachlaufe. Das war aber nicht so." Es sei aber dennoch alles in Ordnung: „Ich bereue nichts, ich habe auf mein Herz gehört. Mich hat ja selbst der Gedanke gestresst, die Zuschauer könnten denken, ich würde nur für die Kamera flirten. Aber warum soll mich jemandem, den ich mag, nur deshalb nicht nähern? Das wäre doch dumm.“ Es sei vorerst zwar alles geklärt, eine gemeinsame Zukunft mit Filip schließt Tara jedoch aus.

