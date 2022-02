Tara Tabitha stellt klar: Sie wurde falsch geschnitten bei 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus.'

Frust bei unserer Dschungelkönigin der Herzen: TV-Sternchen Tara Tabitha fühlt sich ungerecht behandelt. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Dschungel gleich als Erste konnte Tara die Zeit seitdem nutzen, um sich ihre Performance im Dschungelcamp anzusehen.

Tara: Im Dschungel abgestempelt

Ihre Reaktion darauf fällt klar aus, wie dieses kurze Video im TikTok-Style auf Instagram zeigt: Sie macht ein irritiertes Gesicht und es fällt das Wort: "Weird", was soviel wie komisch, eigenartig heißt. Bereits kurz nach ihrem Aus musste Tara feststellen, dass sie nur auf eine gewisse Art im Dschungelcamp gezeigt wurde und das war wahrlich keine schmeichelhafte. Sie hatte schnell, dank geschickter Schnittführung, die Rolle des nervigen Anhängsels von Filip inne, wurde oft in Tränen aufgelöst gezeigt. Dazu wetterten viele Promis bei Dschungel-Diskussionen darüber, das Format würde zum Liebesdrama à la Bravo-Foto-Story verkommen. Leider wenig Chancen für Tara, sich vielfältig zu zeigen, was sehr schade ist, denn sie hat schon öfter bewiesen, dass sie ein facettenreicher, spannender Charakter ist.

© RTL ×

Tara wurde als nerviges Anhängsel von Filip dargestellt

Tara lacht über sich selber

So bleiben den Fans nur die lustigen Clips von Tara, die sie derzeit auf Instagram postet. Darin nimmt sich die fesche Rothaarige gerne selber auf die Schaufel. So, wie hier, wenn sie ihre Reaktion auf den nächsten süßen Typ zeigt ...

