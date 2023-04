DSDS-Fans werden ihren Augen wohl kaum trauen: Denn der einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidat, welchen die meisten wohl noch als "Benny" kennen, zeigt sich nun ganz anders, als man ihn bislang kannte.

Seit seiner „TV-Geburt“ hat sich Sänger Benny stark verändert. Inzwischen zeigt sich der neuste Promi-Ankömmling mit neuem Look in der aktuellen Ausgabe bei "Kampf der Realitystars".

Benny heißt jetzt Bernd: So erwachsen ist er geworden!

Aber nicht nur ein neues Aussehen, auch ein neuer Name muss her: Denn die Benny-Zeiten sind nun Geschichte! Stattdessen zeigt sich der ehemalige Benny jetzt als erwachsen gewordener Bernd.

Doch auch wenn Bernd nun reifer und erwachsender ist, keine Sorge! Er ist immer noch frei und wild, wie man ihn kennt!

So kündigt Bernd Kieckhäben bei seiner Ankunft in der Sala bei „Kampf der Realitystars“ direkt an: „Benny lassen wir im Karton, Bernd ist jetzt da“.

So reagieren die Mitbewohner auf Bernd

Die anderen Sala-Bewohner, darunter Matthias Mangiapane, Eva Benetatou, Paul Janke und unter anderem auch Sarah Knappik zeigen sich entzückt über den Neuankömmling.

Besonders Matthias könnte wohl glücklicher nicht sein, schließlich findet er in Bernd jemanden, der ähnlich lästern kann wie er.

Aber auch die Damen dürften erleichtert sein. Denn im echten Leben in Bernd nicht nur Sänger und Songwriter, sondern auch Besitzer eines Friseursalons! -Bedeutet also: Endlich ist jemand in der Sala, der die Haare stylen kann!

Damit kennt sich Bernd wirklich aus! Das beweist er bereits in der ersten Folge bei seiner Ankunft.

Bernd zieht blank

Denn nachdem ihm zu heiß ist, überrascht er die Bewohner und zieht blank! So reißt sich der Sänger einfach zackig seine Perücke vom Kopf! "„Ich schwitz so unter dem Teil, ich kann nicht mehr."

Damit sorgte Bernd nicht nur für Staunen, sondern auch für Lachen! -Und seine Mitbewohner? Die feiern ihn für seine verrückte Art jetzt schon!

Ob die Stimmung tatsächlich so gelassen bleibt? Wohl kaum! Wir bleiben gespannt, wenn es morgen auf RTLZWEI wieder heißt: "Kampf der Realitystars"!