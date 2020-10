Pietro Lombardi schießt gegen Bachelorette-Melissa: 'Es reicht!'

Pietro Lombardi beschwerte sich auf Instagram, weil Bachelorette-Melissa immer wieder öffentlich über ihren Flirt mit dem Sänger berichtet - und löste damit einen Shitstorm aus.

Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Melissa Damilia sucht nun als "Bachelorette" ihren Traummann, nachdem es 2019 mit Pietro Lombardi anscheinend nicht geklappt hat. Ende 2019 datete der Ex-“DSDS“-Juror die 25-Jährige und bekundete öffentlich sein Interesse. Letztendlich wurde aus den beiden allerdings kein Liebespaar.

© TVNOW / Arya Shirazi

Nun rollte Melissa in ihrer Rolle als Bachelorette in der Sendung ihren Flirt mit Pietro noch einmal aus - und der Sänger zeigt sich sichtlich genervt. So beschwerte er sich in seiner Instagram-Story: „Melissa, es reicht doch. Hey, Fräulein Gloria, es reicht doch. Wir haben es doch verstanden, erst bei ‚Kampf der Realitystars` jetzt bei ‚Die Bachelorette`.“ Seinem Ärger über die namentliche Nennung machte er noch einmal Luft: „Hoffentlich hast du deinen Traumprinzen gefunden. Wir haben uns zwei Mal getroffen. Du machst so, als ob das voll das Ding war. Es reicht doch. Es weiß doch jeder. Ist doch cool. Warum musst du das überall erzählen? Warum brüstest du dich so sehr damit?“

Bei seinen Fans kam die Hetze scheinbar nicht so gut an. "Erst selber via Instagram durch Melissa Fame wollen und die ganze Sache pushen und sich dann darüber beschweren, dass RTL da bei ihr nachhakt. Scheint einen kleinen Höhenflug zu haben“, schreibt beispielsweise eine Userin.