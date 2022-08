Erkrankter Ambros muss auch Konzert in Mörbisch absagen

Nach seiner Absage in Bad Schallerbach wird Wolfgang Ambros nicht rechtzeitig für das Mörbisch-Konzert am Dienstag fit.

"Leider bin ich noch nicht wieder so weit hergestellt, dass ich morgen in Mörbisch spielen könnte. Das tut mir unendlich leid", ließ die Austropop-Legende in einem Facebook-Posting wissen. "Wir 4", die Originalband von "Austria 3" musste bereits am Samstag beim Konzert in Bad Schallerbach ohne den erkrankten Ambros auftreten.

Das er nun auch Mörbisch auslassen muss, schmerzt nicht nur seine Fans, sondern auch den 70-Jährigen selbst: "Gerade auf dieses Festival auf der einmaligen Seebühne haben wir uns besonders gefreut." Doch Ambros macht Hoffnung: "Wir sehen uns bald wieder!"