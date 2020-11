Ethan Hawke wird 50!

Der amerikanische Schauspieler, Drehbuchautor und Schriftsteller Ethan Hawke hat am 06.11.2020 allen Grund zu feiern: Er wird 50!

Schauspieler seit Kindertagen

Ethan Green Hawke wurde am 06. November 1970 in Texas geboren. Früh war bereits klar, dass er Schauspieler werden will, weshalb er schon im Kinder- und Jugendalter eine Schauspiel- und Bühnenausbildung absolvierte. Im Alter von nur 14 Jahren ergatterte er seine erste Filmrolle in dem Science Fiction Märchen Explorers – Ein phantastisches Abenteuer. Der Durchbruch gelang Hawke 1989 mit seiner Darbietung in der Romanverfilmung Club der toten Dichter, die laut FilmexpertInnen als Beispiel für einen perfekten Film zählt, an der Seite von Robin Williams. Danach folgte eine große Kinorolle auf die nächste.

© gettyimages

Alle Genres

Insgesamt spielte Ethan Hawke bis jetzt in über 60 Filmen mit. Im Gegensatz zu vielen seiner SchauspielkollegInnen beschränkt er sich nicht darauf nur Rollen eines bestimmten Genres zu verkörpern, sondern seine Darstellungen fächern sich breit auf. Er spielte unter anderem in Dramen wie Before Sunset, Before Midnight und Boyhood, in den Horrorfilmen The Purge und Sinister, im Thriller Regression und in den Science Fiction Filmen Total Recall und Valerian. Besonders beeindruckend war seine schauspielerische Leistung im Kriminalfilm Training Day, für die er mit einer Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller honoriert wurde.

Nicht nur Schauspieler

Neben seinen unzähligen Rollen in Filmen versuchte sich Ethan Hawke auch schon als Drehbuchautor und Regisseur. Auch in diesen filmischen Disziplinen erbringt er Glanzleistungen, die unter anderem mit einer Oscar-Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch für Before Sunset belohnt wurden. Außerdem publizierte er bereits zwei Romane: The Hottest State (1996) und Ash Wednesday (2003). Trotz seines Erfolgs in der Film- und Kinowelt hat Hawke dennoch nicht die Liebe zum Theater verloren. So spielte er 2009 bei den Ruhrfestspielen in einer Inszenierung von Shakespeares Das Wintermärchen mit und war von 2013 bis 2014 im Lincoln Center in Macbeth zu sehen.

© gettyimages

Privatleben

Nachdem Ethan Hawke am Set des Films Gattaca 1997 die damals bereits durch Pulp Fiction weltbekannte Uma Thurman kennenlernte, gingen die beiden eine Beziehung ein und heirateten schon ein Jahr später. 2004 wurde ihre Ehe wieder geschieden, nachdem Gerüchte laut wurden, dass Ethan Hawke untreu gewesen wäre. Vier Jahre später heiratete er erneut, und zwar das damalige Kindermädchen, das sich um seine und Uma Thurmans Nachwuchs kümmerte. Insgesamt hat Hawke vier Kinder, aus jeder Ehe jeweils zwei.

Happy Birthday, Ethan Hawke!