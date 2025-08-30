Alles zu oe24VIP
Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer 
© Getty

Traumhochzeit

Europas reichste Prinzessin sagt Ja

30.08.25, 20:00
Teilen

Unter dem Jubel der Bürger hat Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein geheiratet.

Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer (34) am Samstag in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus berichtete. Die Braut trug ein langes weißes Kleid mit Stickereien und Puffärmeln. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer 

Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer 

© Getty

In diesem Fall sei es ungewöhnlich, dass eine Prinzessin einen Bürgerlichen heirate, meinte die Adels-Expertin des ORF, Lisbeth Bischof. Normalerweise sei es eher umgekehrt.

Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer 

Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer 

© Getty
 

Das Schweizer Boulevardblatt "Blick" bezeichnete die 28-Jährige mit einem Vermögen von acht Milliarden Franken (8,54 Mrd. Euro) als "Europas reichste Prinzessin". Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend. Aktuelles Staatsoberhaupt der konstitutionellen Erbmonarchie ist Fürst Hans-Adam II. Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist nur 160 Quadratkilometern groß und hat rund 40.000 Einwohner.

Herkunft und Traditionen

Als Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie ist Marie Caroline das einzige Mädchen unter vier Kindern. Ihre Mutter Sophie stammt in direkter Linie vom letzten bayerischen König Ludwig III. ab. Bei der Hochzeit trug die Braut die traditionsreiche Habsburg Fringe-Tiara. Dieses Diadem wurde von Generation zu Generation weitergereicht.

Kathedrale St. Florian in Vaduz

Kathedrale St. Florian in Vaduz

© Getty

Obwohl die Hochzeit in Liechtenstein stattfand, lebt Marie Caroline seit einiger Zeit in London. In einem Interview erklärte Erbprinz Alois, dass seine Tochter in der Modebranche arbeitet.

