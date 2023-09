Trotz Trennung lässt es sich Oliver Pocher nicht nehmen, seiner Ex-Frau Amira zum Geburtstag zu gratulieren. Dabei gibt der Comedian ungewohnt tiefen Einblick in sein Seelenleben.

Im verflixten siebenten Jahr waren die Beziehungsprobleme nicht mehr zu lösen: Oliver und Amira Pocher gehen seit August 2023 getrennte Wege. 2016 hatten sich die beiden über die Dating-App Tinder kennen- und lieben gelernt. 2019 folgte die Hochzeit, zwei Söhne gingen aus der Beziehung hervor.

Den Schmerz über das Ehe-Aus thematisieren die beiden durchaus auch öffentlich: Immer wieder gewährten die Pochers im gleichnamigen, gemeinsamen Podcast Einblicke in ihre Beziehung – und ihre Probleme. Auch aufgrund ihrer gemeinsamen Kinder will das Ex-Paar weiter freundschaftlich verbunden bleiben.

© Getty Images ×

"Alleine zu Hause ohne Dich"

Auch deshalb lässt es sich Oliver nicht nehmen, Amira zum Geburtstag zu gratulieren. In einem emotionalen Instagram-Posting an seine Ex lässt der 45-Jährige tief in seine Gefühlswelt blicken: "Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast", beginnt Pocher seine Glückwünsche.

"Habe es schmerzlich verstanden"

Familienglück, Gesundheit und ein erfüllter Job hätten nicht mehr gereicht, um Amira glücklich zu machen. "Da habe ich als Ehepartner versagt", gesteht Oliver und beschreibt, wie sehr ihm die Trennung nahe geht: "Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen)."

"Vielleicht macht es jemand anders besser"

Zum 31er wünscht er Amira nur das Beste: "Ich wünsche Dir alles Gute und dass Du das, was Du suchst in deinem neuen Lebensjahr und Lebensabschnitt finden wirst. Vielleicht macht es jemand anders besser und Dich glücklicher. Es wäre Dir zu wünschen, da ich Dich als lebensfrohen, glücklichen Mensch kennen (und lieben) gelernt habe. Unsere 2 wundervollen Jungs werden uns an das erinnern, was wir mal aneinander geliebt haben."

Zum Schluss lässt Pocher aber dennoch den Komiker heraushängen: "P.S.: Wann ist der richtige Zeitpunkt sein Tinder Profil wieder zu aktivieren, obwohl es jemand wie Dich kein zweites Mal gibt…!?"