Harry verzweifelt: So berät Meghan ihn in schwierigen Zeiten

Prinz Harry plaudert wieder einmal aus dem Nähkästchen - dabei verrät er, wie Meghan ihm über die Jahre stets eine Stütze war. Dabei waren es ganz bestimmte Worte, die ihm bei verzweifelten Situationen immer geholfen haben.

Im Interview mit der britischen Zeitung erklärte der jüngste Sohn von König Charles (76), er habe zuletzt „sehr belastende Ereignisse bewältigen“ müssen – darunter einen anhaltenden Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Justiz. In verzweifelten Situationen sollen ihm immer wieder die beruhigenden Worte seiner Gattin Meghan geholfen haben.

Gegenüber der Zeitung erzählt Harry: „Sie sagte: ‘Bleib einfach bei der Wahrheit.’ Darauf verlasse ich mich immer. Immer. Und wenn man so denkt, wer wäre dann dumm genug zu lügen? Es kostet zu viel Zeit und Mühe.“ Harry betonte, dies sei für ihn inzwischen „die effizienteste Art zu leben“.

Reise nach Europa – Treffen mit dem Vater

Das Interview gab Harry im Rahmen einer Reise, die ihn zunächst nach Großbritannien und anschließend in die Ukraine führte. Dort traf er alte Bekannte sowie Hilfsorganisationen – und auch ein Treffen mit König Charles fand statt. Beobachter werteten den Besuch als insgesamt gelungen.

Freudige Rückkehr nach Montecito

Zurück in Kalifornien wurde Harry herzlich von Meghan und den gemeinsamen Kindern empfangen. Herzogin Meghan teilte auf Instagram ein Bild mit den Worten, sie freue sich, ihren „Beau wieder in der Stadt“ zu haben.

Harry über sein Leben in den USA

Entgegen wiederkehrender Gerüchte, er sei in den USA unglücklich, stellte Harry im Guardian-Interview klar: „Ich bin sehr glücklich mit mir selbst und ich mag das Leben, das ich führe.“ Da er sich, wie er sagt, stets an die Wahrheit halte, müsse man ihm das wohl glauben.