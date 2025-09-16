Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Meghan&Harry
© getty

Über Jahre

Harry verzweifelt: So berät Meghan ihn in schwierigen Zeiten

16.09.25, 20:23 | Aktualisiert: 16.09.25, 21:39
Teilen

Prinz Harry plaudert wieder einmal aus dem Nähkästchen - dabei verrät er, wie Meghan ihm über die Jahre stets eine Stütze war. Dabei waren es ganz bestimmte Worte, die ihm bei verzweifelten Situationen immer geholfen haben. 

Im Interview mit der britischen Zeitung erklärte der jüngste Sohn von König Charles (76), er habe zuletzt „sehr belastende Ereignisse bewältigen“ müssen – darunter einen anhaltenden Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Justiz. In verzweifelten Situationen sollen ihm immer wieder die beruhigenden Worte seiner Gattin Meghan geholfen haben. 

Gegenüber der Zeitung erzählt Harry: „Sie sagte: ‘Bleib einfach bei der Wahrheit.’ Darauf verlasse ich mich immer. Immer. Und wenn man so denkt, wer wäre dann dumm genug zu lügen? Es kostet zu viel Zeit und Mühe.“ Harry betonte, dies sei für ihn inzwischen „die effizienteste Art zu leben“.

Reise nach Europa – Treffen mit dem Vater

Das Interview gab Harry im Rahmen einer Reise, die ihn zunächst nach Großbritannien und anschließend in die Ukraine führte. Dort traf er alte Bekannte sowie Hilfsorganisationen – und auch ein Treffen mit König Charles fand statt. Beobachter werteten den Besuch als insgesamt gelungen.

Freudige Rückkehr nach Montecito

Zurück in Kalifornien wurde Harry herzlich von Meghan und den gemeinsamen Kindern empfangen. Herzogin Meghan teilte auf Instagram ein Bild mit den Worten, sie freue sich, ihren „Beau wieder in der Stadt“ zu haben.

Harry über sein Leben in den USA

Entgegen wiederkehrender Gerüchte, er sei in den USA unglücklich, stellte Harry im Guardian-Interview klar: „Ich bin sehr glücklich mit mir selbst und ich mag das Leben, das ich führe.“ Da er sich, wie er sagt, stets an die Wahrheit halte, müsse man ihm das wohl glauben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden