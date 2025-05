Hat P. Diddy Kid Cudis Porsche abgefackelt?

Sean "Diddy" Combs wird wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität beschuldigt.

New York. Hat Sean "Diddy" Combs den Porsche von Rapstar Kid Cudi angezündet? Um diese Frage drehte sich der Sexhandel-Prozess gegen den Musikmogul bei der Aussage Cudis in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Demnach war der Porsche des Musikers 2012 durch einen Molotow-Cocktail beschädigt worden – eine Attacke, die im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit Combs stehen soll. Cudi war damals kurze Zeit der Partner von Combs Ex-Freundin Cassie Ventura.

Cudi, mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi, erklärte, er habe im Jänner 2012 einen Anruf von seinem Hundesitter erhalten, der ihm mitteilte, dass sein Wagen in der Einfahrt brenne. Laut seiner Aussage wurde ein Brandsatz offenbar durch das Dach des Fahrzeugs ins Innere geworfen, sagte Cudi im Zeugenstand. Auch Combs war für die Aussage anwesend.

Rapper Kid Cudi erschien vor einem Bundesgericht in New York City, wo der Sexhandelsprozess gegen Musikmogul Sean "Diddy" Combs verhandelt wird. Die Staatsanwaltschaft begann am Montag damit, Zeugen zu Combs' mutmaßlicher Gewaltgeschichte zu befragen – darunter die ehemalige beste Freundin einer Ex-Freundin des Hip-Hop-Tycoons. © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY ×

Wie gewaltbereit?

Combs wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Er bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Das Verfahren drehte sich in den vergangenen Tagen vor allem um von Combs mutmaßlich organisierte oder verlangte Orgien, bei denen seine Freundin Ventura mit fremden Männern Sex haben sollte.

Die Aussage von Kid Cudi gilt als wichtig, um die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft über Combs Bereitschaft zu Gewalt und seinen Kontrollzwang gegenüber Ventura zu untermauern. Der Rapper sagte weiter aus, das Combs nach Bekanntwerden seiner Beziehung mit der Sängerin in sein Haus eingedrungen sei und damit gedroht habe, sein Auto in die Luft zu jagen. Kurze Zeit später habe Cudis blauer Sportwagen dann tatsächlich gebrannt.