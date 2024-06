Horror-Nachricht: Mit dieser Diagnose hat Micaela Schäfer nicht gerechnet

Im Rahmen einer TV-Sendung besucht Micaela Schäfer eine Kinderwunschklinik. Doch der Arzt hat keine guten Nachrichten für die 40-Jährige.

Micaela Schäfer ist eher wegen ihrer Nacktheit, Schulden und negativen Schlagzeilen bekannt. Der 40-Jährigen scheint jedes Mittel recht, um im Gespräch zu bleiben. Nun hat sie in der TV-Show "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" ihre verletzliche Seite gezeigt.

Im Rahmen der TV-Sendung hat Schäfer eine Kinderwunschklinik aufgesucht. Sie möchte irgendwann Mutter werden, aber jetzt erscheint ihr der Zeitpunkt falsch: Zu viele Schulden habe sie erst noch zu begleichen, sagt sie. Deswegen möchte die 40-Jährige ihre Eizellen einfrieren lassen, um sich in einigen Jahren diesen Wunsch zu erfüllen: "Wir Frauen haben ja auch noch Visionen, die wir gerne erreichen möchten. Und da ist ein Kind nun mal einfach auch sehr hinderlich. Da sind wir Frauen in einem absoluten Zwiespalt."

Zu spät für Hormontherapie

Doch der Arzt nimmt Schäfer diesen Traum: Für das Einfrieren habe sie nicht genügend Eizellen und für eine Hormontherapie sei es mittlerweile zu spät. Wenn Schäfer selbst das Kind austragen möchte, dann müsse sie es noch in diesem Jahr auf natürlichem Weg versuchen. Andernfalls könne es zu spät sein.

Die Nachricht ist selbstverständlich ein Schock für die Frau, schließlich sei davon ausgegangen, gesund zu sein: "Es ärgert mich total, dass ich immer an vorderster Front gekämpft habe, aber eigentlich immer das Schönste im Leben vergessen habe, nämlich ein Kind." Doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen: Dank Optionen wie Adoption oder Leihmutterschaft will sie es trotzdem in der Zukunft versuchen, Mutter zu werden.