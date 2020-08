Riesen-Wirbel in den sozialen Netzwerken: Netflix veröffentlichte ein Werbeplakat zum in Kürze erscheinenden französischem Film "Cuties", auf dem 11-jährige Mädchen in anzüglichen Outfits und "Twerking-Pose" abgebildet wurden. Zahlreiche Nutzer empörten sich nicht nur über die laszive Darstellung der Minderjährigen auf den Plakaten, sondern auch über die Synopsis des Filmes. Der Streifen soll ab dem 9. September auf der Streaming-Plattform zu sehen sein und handelt von der elfjährigen Immigrantin Amy (Fathia Youssouf), die sich an ihrer Schule einer "Twerk-Tanzgruppe" anschließt.

"Ich habe gerade den Trailer für den Film "Cuties" auf Netflix entdeckt. Dabei handelt es sich um ekelerregende Sexualisierung von Minderjährigen. Niemand will sein Kind in solchen Outfits und Posen sehen.", schrieb eine Twitter-Nutzerin.

I just found a trailer for the movie "Cuties" on Netflix and the blatant sexualization of young girls is DISGUSTING. No one wants to see their child dressed and posed like this. WHY IS NO ONE IS TALKING ABOUT THIS? #cuties @netflix pic.twitter.com/a4rWey3cuj