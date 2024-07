Adele: Verlobung vor München-Konzerten

Monatelang gab es Gerüchte, Adele habe heimlich geheiratet. Jetzt ist sie tatsächlich verlobt

Laut Medienberichten haben sich Sängerin Adele (36) und Paul Rich (42) nach monatelangen Gerüchten um eine geheime Hochzeit jetzt tatsächlich verlobt. Ein Insider verriet gegenüber "The Sun", dass er am Rich am Donnerstag vor der weltberühmten Sängerin auf die Knie fiel. "Er hat die Verlobung in ihrer Heimatstadt geplant und ihr einen unglaublichen vier Karat Ring geschenkt."

Adele heizte Hochzeitsgerüchte selbst an

Die beiden sollen mit Champagner im Chiltern Firehouse gefeiert haben. "Adele findet es witzig, dass die Fans denken, sie sei bereits verheiratet", soll der Insider weiters erzählt haben. Dabei war es doch Adele selbst, die die Gerüchte anheizte, als sie Rich als ihren Ehemann bezeichnete.

Zehn München-Konzerte, dann Hochzeit?

Ab 2. August spielt Adele in München auf. Gleich zehn Konzerte wird der Superstar für insgesamt 800.000 Fans spielen. Der Ansturm - man kann getrost vom größten Konzert-Hype aller Zeiten in Europa sprechen - ist berechtigt. Adele hat über 170 Millionen verkaufte CDs, 16 Grammys, 12 Brit-Awards und einen Oscar für „Skyfall“.