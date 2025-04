Ausgerechnet zum 50er: Beckham-Affäre packt aus

Sie behauptet seit Jahren, eine Affäre mit "Becks" gehabt zu haben. Jetzt packt die ehemalige Assistentin der englischen Fußball-Ikone aus.

Ausgerechnet zu seinem 50. Geburtstag, den David Beckham eigentlich mit einem Starauflauf ausgelassen feiern wollte, gibt Rebecca Loos die Party-Crasherin.

Vier Monate lang

Die Ex-Assistentin von Beckham gab „60 Minutes Australia“ ein ausführliches Interview. 2004 will sie eine Affäre mit David Beckham gehabt haben. Vier Monate lang soll die Liaison gedauert haben. Der Ex-Fußballer bestritt die Affäre stets - und trennte sich damals von seiner Mitarbeiterin.

Einsam in Spanien

Loos (47) hingegen wurde mit der Story reich. Jetzt bekräftigt sie ihre Geschichte: „Ich bin bei der Wahrheit geblieben. Ich habe nie übertrieben, ich habe nie gelogen.“ Alles soll passiert sein, als Beckham beim Real Madrid in Spanien kickte. Er soll sich einsam gefühlt haben in Madrid: Ganz allein in Spanien und Victoria in England.

Beckhams reagieren

Zu den wilden Gerüchten erklärten die Beckhams in einer Stellungnahme: „Wir sind krank und müde von Leuten, die versuchen, Geld auf Kosten unserer Familie zu machen.“ Weiter hieß es: „Die Beschuldigungen sind absolut und völlig unwahr, und es ist jetzt eine Sache unserer Anwälte.“