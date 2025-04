David Beckham feiert seinen 50er vor

Der Ex-Kicker lud zur Party in Miami - mit vielen Stars und Sternchen

David Beckham hat sich in Schale geworfen, als er am Montag in Miami seine vorgezogenen Geburtstagsfeierlichkeiten begann. Der ehemalige Fußballer, der im Mai 50 Jahre alt wird, wurde von seinen jüngsten Kindern Romeo, Cruz und Harper und seiner Frau Victoria begleitet. Der älteste Sohn Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz waren nicht dabei.

Cruz und seine Freundin Jackie Apostel zeigten sich ganz verliebt, während Romeo frech seine Hand auf den Po seiner DJ-Freundin Kim Turnbull legte. Die jüngste Tochter von David und Victoria, Harper, glänzte mit platinblonden Locken und stahl den anderen in einem umwerfenden schwarzen Satinkleid die Show.





David bewies, dass er es immer noch drauf hat, in einem eleganten Velours-Smoking, während seine Frau Victoria, die letztes Jahr 50 Jahre alt wurde, ihre alterslose Schönheit in einem weißen Kleid mit dünnen Trägern zur Schau stellte. Neben Familienmitgliedern waren auch Davids beste Freunde eingeladen. Unter anderem mit dabei waren auch NFL-Star Tom Brady, Star-Kicker Lionel Messi und Basketball-Star Shaquille O'Neal.