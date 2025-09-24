Alles zu oe24VIP
Rihanna mit Baby
Ihr drittes Kind

Baby-Glück bei Pop-Superstar Rihanna: Tochter Rocki ist da!

24.09.25, 23:13
Rihanna und A$AP Rocky feiern Familienzuwachs: Ihre Tochter Rocki Irish Mayers erblickte am 13.09.2025 das Licht der Welt. Die Musikerin setzt damit ihre Tradition der "R"-Namen fort. Das Paar hat nun drei Kinder: Neben der Neugeborenen gehören auch die Söhne RZA (3) und Riot (2) zur Familie.  

Die "Diamond"-Interpretin, die mit bürgerlichem Namen Robyn Fenty heißt, teilte die Geburt ihrer Tochter auf Social Media mit. In ihrem Instagram-Post schrieb die Grammy-Gewinnerin: "Rocki Irish Mayers. Sept 13".

Rihanna bestätigte ihre dritte Schwangerschaft erstmals öffentlich bei der Met Gala im Mai, wo sie ihren Babybauch präsentierte. Zuvor hatte die Sängerin wochenlang mit weiten Outfits versucht, die Schwangerschaft zu verbergen – bis der Moment für die Enthüllung perfekt war. Fans reagieren begeistert: "Du hast endlich dein Mini-Me bekommen!", berichtet der britische "Mirror".

Mit der Geburt ihrer ersten Tochter erfüllt sich für Rihanna ein lang gehegter Wunsch – und ihre knapp 150 Millionen Instagram-Follower feiern mit.

