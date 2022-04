Becker: Das würde ihn im Gefängnis erwarten

Heute verkündet die Richterin Boris Beckers Strafmaß

Heute wird es ernst für Tennis-Legende Boris Becker. Dem 54-Jährigen droht nun eine mehrjährige Haftstrafe, die er in einem englischen Gefängnis abzusitzen hätte. Beckers Rechtsanwalt Burkhard Benecken weiß, dass ihn dort nicht einmal ein Hauch von Luxus erwarten würde. "Den Luxus, den er gewohnt ist, wird er dort im Ansatz nicht wiederfinden. Im Gegenteil: englische Gefängnisse gelten als besonders hart, unschön und alles andere als luxuriös. Über die englische Küche lässt sich dem ein oder anderen nach ohnehin streiten. Es gibt deutsche Mandanten, die dort monatelang kaum was gegessen haben. Dort gibt es zum Beispiel Speck mit Eiern in einer Art und Weise, wie man es nur als Matsch bezeichnen kann", sagt er gegenüber Bunte.

Körperliche Attacken auf Becker möglich

Am schlimmsten sei jedoch die Gewaltbereitschaft der Insassen. "Was man allgemein sagen kann: Prominente hinter Gittern haben einerseits Vorteile, weil sie von Mitgefangenen bewundert werden und so mal von dem ein oder anderen Kaffe extra bekommen, was hinter Gittern einen hohen Wert hat oder generell bevorzugt behandelt werden. Andererseits wird man als Promi schnell zum Angriffsobjekt. Es kann schnell passieren, dass sich ein Mitgefangener, wenn auch nur anstaltsintern einen Namen machen möchte und den Prominenten deswegen angreift." Benecken macht Becker außerdem keine falschen Hoffnungen. Eine vorzeitige Entlassung sei eher unwahrscheinlich. Mehr dazu in Kürze...