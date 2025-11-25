Benommen, lallend, orientierungslos - Tara Reid aus Hotel getragen!

Ein neuer Vorfall versetzt die Fans in Sorge: Die "American Pie"-Darstellerin wurde komplett weggetreten in eine Klinik gebracht.

Schockmoment in Chicago: Schauspielerin Tara Reid wurde am Sonntagmorgen sichtbar verwirrt aus einem Hotel abgeholt und in eine Klinik gebracht. Drei Sanitäter mussten die 50-Jährige auf einer Trage aus dem DoubleTree-Hotel befördern, nachdem sie in der Lobby lallend und orientierungslos aufgetaucht war.

Reid vermutet K.-o.-Tropfen – Polizei sieht keine Hinweise

Während Aufnahmen zeigen, wie Helfer vergeblich versuchen, die schwankende Schauspielerin in einen Rollstuhl zu setzen, sollen Zeugen gehört haben, wie Reid rief: „Ihr wisst nicht, wer ich bin, ich bin berühmt. Ich bin eine Schauspielerin!“ Um 12.39 Uhr wurde sie schließlich per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.





Keine Erinnerung

Gegenüber „TMZ“ schilderte Reid ihre Sicht des Vorfalls: Demnach habe sie am späten Samstagabend im Hotel eingecheckt und an der Bar ein Glas Wein bestellt. Danach habe sie mit einem YouTuber kurz draußen eine Zigarette geraucht. Als sie zurückkam, sei ihr Glas mit einer Serviette abgedeckt gewesen. Sie habe daraus getrunken – und könne sich danach an nichts mehr erinnern, bis sie im Krankenhaus aufwachte.

Ihr Sprecher erklärte anschließend, Reid gehe davon aus, dass ihr Getränk manipuliert wurde. Man habe eine Anzeige erstattet und kooperiere mit den Ermittlern. Gleichzeitig rief Reid über ihre Vertreter zu besonderer Vorsicht auf: Niemand solle sein Getränk unbeaufsichtigt lassen.



Tara Reid wurde durch "American Pie" berühmt. © Universal Pictures

Die Polizei widerspricht bisher jedoch der Darstellung: Es lägen aktuell keinerlei Hinweise auf eine mögliche Verabreichung von Drogen vor, und auch eine formelle Anzeige sei von Reid nicht eingegangen.

Tara Reid: Karriereerfolge und Schlagzeilen

Mit „American Pie“ feierte Reid 1999 ihren internationalen Durchbruch. In den Jahren danach geriet sie allerdings immer wieder wegen Partynächten, Abhängigkeitsspekulationen und turbulenter Beziehungen in die Schlagzeilen. Der aktuelle Vorfall fügt sich in eine Reihe persönlicher Krisen ein – und sorgt erneut für Sorge um die Schauspielerin.