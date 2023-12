Beyoncé: Shitstorm für neuen Look & Mini-Hoserl kostet…

Fans fragen sich, was mit der 42-Jährigen los ist.

Popstar Beyoncé hat einige Bilder auf Instagram geteilt, auf denen sie in Feierlaune zu sehen ist. Die 42-Jährige trägt ein Mini-Höschen mit Pailletten, Highheels und ein durchsichtiges Rolli-Top.

Sieht aus wie Kim

Sexy Aufnahmen der großartigen Sängerin, doch einige Fans sind verwundert. So finden viele, dass sie seit kurzem aussieht wie Kim Kardashian. Beyoncé trägt ihre Mähne platinblond - so wie Kim es manchmal macht. Und auch vom Style her erinnert sie an die erfolgreiche Kardashian-Schwester.

Haut gebleicht?

Doch diese Ähnlichkeit ist es nicht, an der sich viele stoßen. Kritik gibt es für die helle Haut der Sängern. So meinen manche, die kommentieren, sie würde wohl Michael Jackson nacheifern, der seine Haut gebleicht hat. Andere verteidigen die Sängerin, meinen, es sei nur das Licht.

Teures Outfit

Wie dem auch sei, das Feiern hat ihr niemand verdorben. Übrigens: Das fesche kleine Hoserl ist von Prada und kostet schlappe 2.500 Euro. Was der Pelzmantel gekostet hat, in dem sie posiert, ist nicht bekannt. Jedenfalls aber: mehr!