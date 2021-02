Sängerin Beyoncé zeigt ihre knackigen Rundungen für eine Werbekampagne.

Wow! Sängerin Beyoncé macht wieder Werbung für Adidas und die kann sich sehen lassen.

Fans sind entzückt von Beyoncé

Im knallengen, karamellfarbigen Lederbody macht die 39-Jährige Übungen vor der Kamera. Dabei können wir sehen, wie geschmeidig und beweglich die Sängerin ist. Und: Wir können ihren knackigen Körper bewundern. Denn die Sicht auf Beyoncés Popo ist so gut wie frei. Für die Adidas "Icy Park"-Kollektion legt sie sich so ins Zeug. Und die Fans sind begeistert, kommentieren hundertfach unter den Aufnahmen. Am 19. Februar soll es die Teile für die Beyoncé wirbt dann online zu erwerben geben, am nächsten Tag dann in Geschäften des Sportmoden-Herstellers.