Bezos schießt HEUTE seine Frau und Katy Perry ins All

Ein Meilenstein in der Raumfahrt: Zum ersten Mal wird eine ausschließlich aus Frauen bestehende Crew ins All fliegen.

Die Mission wird vom Amazon-Gründer und Milliardär Jeff Bezos organisiert und soll am 14. April um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten. Möglich macht dies seine Raumfahrtfirma Blue Origin, die die Crew mit der Rakete New Shepard ins All befördern wird.

Die Besatzung: Frauenpower im All

An Bord sind sechs Frauen:

Lauren Sánchez, Journalistin und Verlobte von Jeff Bezos

Katy Perry, international gefeierte Popsängerin

Gayle King, bekannte US-Moderatorin

Aisha Bowe und Amanda Nguyen, beide renommierte Wissenschaftlerinnen

Kerianne Flynn, erfolgreiche Unternehmerin

Insbesondere Sánchez und Perry sorgen mit ihrem Promi-Status für zusätzlichen Glamour bei dieser besonderen Weltraumreise. Katy Perry verriet augenzwinkernd, dass ihre erste Reaktion auf die Einladung lautete: „Was soll ich anziehen?“ Die Antwort: ein eigens angefertigter Raumanzug – den alle Teilnehmerinnen bereits anprobiert und getestet haben.

Mode trifft Raumfahrt

Die einheitlichen, leuchtend blauen Anzüge kamen bei der Crew gut an. Moderatorin Gayle King zeigte sich begeistert von der Farbwahl, als sie ihre erste Anprobe auf Instagram teilte: „Ich liebe diesen Blauton.“

Ein kurzer, aber bedeutender Flug

Die Rakete New Shepard wird die Crew bis auf eine Höhe von etwa 100 Kilometern bringen – das ist die sogenannte Kármán-Linie, die allgemein als Grenze zum Weltall gilt. Der Flug ist suborbital und dauert insgesamt rund 11 Minuten. Für einige dieser Minuten erleben die Teilnehmerinnen echte Schwerelosigkeit.