Billie Eilish offen über Sex: "Masturbiere gerne vor dem Spiegel"

Die 22-Jährige hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Körper.

Billie Eilish ist in ihrer Musik so unkonventionell, wie in anderen Bereichen ihres Lebens. Die Künstlerin spricht gerne aus, was sie sich denkt.

Sex-Talk

Nun hat sie in einem Interview mit dem Musikmagazin "Rolling Stone" über ihre Beziehung zu Sex geplaudert. Und das ganz offen. Sie nutze diese Körperlichkeit gerne zum Entspannen, meinte sie. Gehemmt sei sie gar nicht, wenn es um das Thema körperliche Liebe gehe denn: "Ich spreche grundsätzlich über Sex, wann immer ich kann. Das ist buchstäblich mein Lieblingsthema."

Unangenehm

Für Frauen sei das nicht immer selbstverständlich so Eilish: "Es ist den Leuten so unangenehm, darüber zu reden und sie finden es seltsam, wenn Frauen sich in ihrer Sexualität sehr wohl fühlen und damit kommunizieren können."

Oscars 2024 - Die Gewinnerliste 1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12

12/12 © Getty Images Emma Stone Für "Little Things" © Getty Images Cillian Murphy für Oppenheimer. © Getty Images Christopher Nolans Biopic über den Vater der Atombombe, "Oppenheimer", ist der große Gewinner der 96. Oscar-Verleihung. © Getty Images Da'Vine Joy Randolph für "The Holdovers". © Getty Images Robert Downey jr. für "Oppenheimer" © Getty Images Arthur Harari, Justine Triet für "Anatomie eines Falls" © Getty Images Cord Jefferson für "American Fiction". © Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish gewinnen in der Kategorie "Best Original Song" für 'What Was I Made For?' von "Barbie" © Getty Images Ludwig Göransson für Oppenheimer © Getty Images Regisseur Christopher Nolan. © Getty Images Raney Aronson-Rath, Mstyslav Chernov, und Michelle Mizner © Getty Images Für "Oppenheimer" Hoyte van Hoytema

Tut es, Leute!

Ein Aspekt sei ihr in der Debatte besonders wichtig: Über Masturbation zu sprechen. Selbstbefriedigung sei für die Sängerin ein "enormer, enormer Teil" ihres Lebens, eine Hilfe und habe sie selbstbewusst gemacht. "Die Leute sollen sich einen runterholen, Mann. Ich kann es nicht genug betonen, als jemand mit extremen Körperproblemen und Dysmorphie, die ich mein ganzes Leben lang hatte."

Ihre bevorzugte Art sei vor dem Spiegel, denn, so Eilish: "Weil es heiß ist, aber auch, weil ich dabei eine so unverfälschte, tiefe Verbindung zu meinem Körper empfinde, wie ich sie noch nie hatte." Für sie sei es hilfreich, wenn man sich im Spiegel sieht und denkt, man sehe gerade gut aus. Das könne man mit Licht, Outfit oder Pose steuern. Billie Eilishs Fazit: "Ich sollte einen Doktortitel in Masturbation haben."