Britney Spears ist schwanger!

Mit diesem Instagram-Posting überrascht die 40-jährige US-Sängerin Britney Spears ihre Fans am Montag: Sie ist schwanger! Offenbar ist der Bauch der Sängerin so groß, dass sie selbst über Zwillinge spekuliert. Ihr Posting wird innerhalb von wenigen Minuten Hunderttausende Male gelikt. Britney Spears verzichtete dabei noch auf einen Schnappschuss von sich. Stattdessen veröffentlicht sie zu ihrem Statement ein Bild einer Künstlerin, das eine Tasse Tee und Blumen zeigt.

"Ich habe so viel Gewicht verloren, um auf meine Maui-Reise zu gehen, nur um es wieder zuzunehmen", schreibt die Sängerin in ihrem Posting und erklärt daraufhin, wie sie darauf gekommen sei, dass sie schwanger sein könnte: "Ich dachte: 'Mensch… was ist mit meinem Magen passiert?' Mein Mann sagte: 'Nein, du bist schwanger, Dummerchen!' Also habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht... und ähhhh na ja... ich bekomme ein Baby." Wenige Tage später habe sie dann schon gemerkt, wie ihr Bauch weiter wächst. Sie wäre sogar wenig überrascht, wenn es womöglich Zwillinge werden!

