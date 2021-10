Eine neue Doku enthüllt erschreckende Fakten zum Tod der jungen Schauspielerin.

Der US-Sender HBO schürt Spannung mit der Ankündigung einer neuen Dokumentation über den Tod von Schauspielerin Brittany Murphy. "Was ist passiert, Brittany Murphy?", heißt die Serie über die unter mysteriösen Umständen gestorbene 32-Jährige. Ein von HBO veröffentlichter Trailer betont dabei die Rolle des ebenfalls verstorbenen ehemaligen Mann Murphys, Simon Monjack, der nach Darstellung der Doku einen schlechten Einfluss gehabt und sie abgeschottet haben soll.

Schimmelpilzbefall

Im Dezember 2009 war Murphy bewusstlos in der Dusche ihres Anwesens in den Hügeln der Filmmetropole Los Angeles entdeckt worden. Die "Clueless"-Schauspielerin starb offiziellen Angaben zufolge an einer akuten Lungenentzündung. Nur fünf Monate starb Witwer Monjack ebenfalls an einer Lungenentzündung. Um den Tod der Beiden rankten sich einige Theorien.

Zwischenzeitlich war der Verdacht aufgekommen, dass ein möglicher Schimmelpilzbefall im gemeinsamen Haus des Paares zu dem Tod beigetragen haben könnte. Doch ein Gerichtsmediziner in Los Angeles erklärte, dass Schimmel nicht die Ursache war. Werden Sporen von Schimmelpilzen längere Zeit eingeatmet, können sie schwere Entzündungen der Atemwege auslösen.