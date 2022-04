Bruce Willis: Erstes Foto seit Schock-Nachricht

Der Hollywood-Star genießt gemeinsam mit seiner Ehefrau Emma Heming-Willis die Natur

Für Fans des Hollywood-Stars war es die traurigste Nachricht des Jahres: Bruce Willis (67) gibt krankheitsbedingt seine Karriere als Schauspieler auf. Ende März veröffentlichte dessen Familie die Nachricht, dass Bruce an Aphasie leide und es daher unmöglich wäre, dass er seinen Job weiterhin ausführe. Die Krankheit schränkt die kognitiven Fähigkeiten der betroffenen Person ein. Es wird schwierig Sätze zu bilden, zu lesen und sich Texte zu merken.

Rückhalt für Willis

Willis' Familie tue nun "was auch immer sie können", um ihn zu unterstützen, berichtet ein Insider im Gespräch mit dem US-Magazin "People". Ehefrau Emma Heming-Willis, Ex-Frau Demi Moore und die Kinder hätten sich jetzt um ihn geschart, um ihm zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. "Alle sind auf all die glücklichen Momente konzentriert, die sie mit einander teilen können", erklärt der Insider weiter. Einen dieser glücklichen Momente zeigte die Gattin des Publikumslieblings nun auf Instagram: Mama und Papa in ihrer Lieblingsumgebung", schreibt sie zu mehreren Schnappschüssen, die das Paar in der Natur zeigen.