Busen-Blitzer! Demi Moore zieht ungewollt (fast) blank

Bei ihrem Auftritt auf der Pariser Fashion Week unterlief Hollywood-Star Demi Moore ein kleines Hoppala.

Eigentlich legte Demi Moore in Paris einen Auftritt mit Stil hin: Passend zu ihrer langen schwarzen Mähne erschien die 60-Jährige bei der Modenschau von Yves Saint Laurent in ein schwarzes Kleid gehüllt, auch eine coole schwarze Sonnenbrille durfte nicht fehlen.

Das Kleid war jedenfalls ein Hingucker. Nur Moores Intimbereich und Oberkörper war in eine dicke Stoffschicht vor Blicken geschützt, ihr restlicher Körper wurde nur einer dünnen, transparenten Lage Stoff bedeckt.

Doch als sich die Schauspielerin für die Fotografen zurecht machte und sich durch die Haare fuhr, passierte das Malheur: Während Demi ihren Arm zum Kopf hob, ging auch das dicke schwarze Kleid mit nach oben – und plötzlich war ihre linke Brust unter dem durchsichtigen Stoff klar zu erkennen.

Vom Busen-Blitzer ließ sich Moore aber nicht irritieren, adjustierte ihr Kleid wieder an die richtige Stelle und posierte lachend für weitere Fotos. Dass sie auch mit 60 Jahren noch für staunende Blicke sorgt, bewies auch ihre Tochter Tallulah. Die 29-Jährige postete den Schnappschuss auf Instagram und schrieb dazu: "Dein nächster Ehemann ist so glücklich. Oh mein f... Gott!"