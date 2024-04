Conor McGregor kehrt nach dreijähriger Pause in den Käfig zurück

UFC-Fans weltweit haben auf diesen Moment gewartet, jetzt ist es offiziell: Conor McGregor steigt wieder in den "Octagon".

Zwei Niederlagen und ein Beinbruch zwangen den ehemaligen UFC-Champion zu einer dreijährigen Pause - jetzt ist er zurück.

Conor McGregor: Comeback eines Champions

Die Rückkehr eines der bekanntesten Namen im Mixed Martial Arts (MMA) wurde in den USA mit Spannung erwartet: Conor McGregor, UFC-Superstar und weltweit bekannter Kampfsportler, wird nach einer dreijährigen Pause und zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen endlich wieder in den Käfig zurückkehren. Das lang ersehnte Comeback wurde von UFC-Boss Dana White verkündet und verspricht ein spektakuläres Ereignis zu werden.

Kampfsportfans rund um den Globus hatten ihre Augen auf das 300. Event der UFC gerichtet, als die Neuigkeit endlich verkündet wurde: Conor McGregor wird wieder kämpfen! Nach einem Kampf, der mit einem Beinbruch endete, und drei Jahren Abwesenheit wird der irische Superstar am 29. Juni gegen Michael Chandler antreten, einen erfahrenen Kämpfer aus den USA.

Frühe Erfolge und Skandale

Das Jahr 2015 markierte den Aufstieg Conor McGregors zum Weltstar, aber auch den Beginn seiner Eskapaden außerhalb des Rings. Bei UFC 194 in Las Vegas forderte er Jose Aldo heraus und gewann den Federgewichts-Titel in nur 13 Sekunden mit einem spektakulären linken Haken. Der anschließende Hype um den "Notorious One" erreichte neue Höhen, doch auch außerhalb des Octagons sorgte McGregor für Schlagzeilen. Eine besonders denkwürdige Pressekonferenz mit Nate Diaz, bei der Wasserflaschen flogen, blieb vielen in Erinnerung. Trotz einer Niederlage gegen Diaz im Jahr 2016 gelang es McGregor, sich in einem blutigen Rückkampf zu revanchieren und zu siegen.

Der Kampf Mayweather und Kontroversen

Der Höhepunkt kam im Jahr 2017, als McGregor sich auf einen spektakulären Boxkampf gegen Floyd Mayweather Jr. einließ. Obwohl er im Ring letztendlich unterlag, gewann er finanziell enorm und steigerte seinen Ruhm weiter. Doch das Jahr 2018 brachte auch dunklere Schlagzeilen, als McGregor in einen Skandal verwickelt wurde. Nach einer Auseinandersetzung mit Khabib Nurmagomedov und dessen Team während eines Promo-Events wurde McGregor verhaftet und zu Sozialstunden verurteilt. Der anschließende Kampf gegen Khabib im Oktober 2018 endete mit einer Niederlage für McGregor und einer brutalen Schlägerei zwischen den Lagern beider Kämpfer. Dies markierte den vorläufigen Tiefpunkt in McGregors Karriere, der im März 2019 überraschend seinen Rücktritt via Twitter verkündete, was jedoch von vielen mit Skepsis betrachtet wurde.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

McGregors letzte Kämpfe liegen einige Jahre zurück, doch sein Name bleibt in der MMA-Welt ein Synonym für Exzellenz. Trotz jüngster Rückschläge und einer kurzen Pause bleibt seine Präsenz ein fesselndes Element im Kampfsportgeschehen. Für den 35-jährigen McGregor steht viel auf dem Spiel. Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen und einem Bruch seines Beins im Ring wird sein nächster Kampf entscheidend sein, um seinen Ruf als Legende zu erhalten. Trotz früherer Kontroversen wird McGregor alles daran setzen, als Sieger aus diesem Kampf hervorzugehen und seine Position als einer der größten MMA-Kämpfer aller Zeiten zu behaupten.