Vergewaltigung: Schwere Vorwürfe gegen Kampfsport-Star McGregor

Die NBA und die Miami Heat haben eine Untersuchung wegen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch gegen den Kampfsportler Conor McGregor eröffnet.

Der 34 Jahre alte Ire soll nach dem vierten Spiel der NBA-Finals zwischen den Miami Heat und den Denver Nuggets eine Frau in einer Toilette "gewaltsam" sexuell angegriffen haben. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, sollen NBA- und Heat-Sicherheitsleute sogar dabei geholfen haben, die Frau von ihrer Freundin zu trennen. Anschließend soll sie auf eine Toilette gezerrt worden sein, wo McGregor und ein Bodyguard bereits gewartet haben sollen.

Sicherheitspersonal soll Ein- und Ausgang von WC kontrolliert haben

Das Sicherheitspersonal soll den Eingang zur Toilette kontrolliert haben, um niemanden rein- oder rausgehen zu lassen. Die Frau soll laut Bericht versucht haben, den Kampfsportler hinzuhalten, in dem sie sagte, sie müsse urinieren. Anschließend soll McGregor sie jedoch zum Oralsex gezwungen haben. Angeblich drückte er sie in der Folge gegen die Wand und versuchte, sie zu vergewaltigen. Der Frau soll es gelungen sein, ihn mehrfach mit dem Ellbogen zu schlagen und zu fliehen. Sie meldete den Übergriff unverzüglich an die Behörden.

McGregors Anwältin sagte, der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, der seit einer Verletzung 2021 nicht mehr zu einem Kampf angetreten ist, streite jegliches Fehlverhalten ab.

Skandal während Pause bei NBA-Spiel

McGregor hatte während einer Pause in dem Basketball-Spiel einen Auftritt mit dem Maskottchen der Heat. Er schlug dabei so hart zu, dass die Person im Maskottchen-Kostüm medizinisch behandelt werden musste.