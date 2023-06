Ibrahimovic drohte Arnautovic: "Warte in Schweden auf dich"

Zlatan Ibrahimovic lieferte sich nach einem Länderspiel ein wildes Wortgefecht mit Marko Arnautovic.

Auf das ÖFB-Team warten in den kommenden Tagen entscheidende Spiele in der EM-Quali. Zuerst geht es am Samstag gegen Belgien, ehe es am Dienstag in Wien zum Wiedersehen mit Schweden geht. Während bei Österreich Marko Anrautovic weiterhin auf Torjagd geht, hat Zlatan Ibrahimović seine Karriere unlängst beendet.

In Schweden erinnert man sich dennoch an das Aufeinandertreffen der beiden Superstars und stellte dazu einen Clip ins Netz, das 2014 nach einem 1:1-Unentschieden in Wien gemacht wurde.

Blir tyvärr inget returmöte mellan dessa ????



Någon annan får ta kampen med Österrikes Zlatan...



⚽ Sverige–Nya Zeeland 16 juni på TV6 och Viaplay

⚽ Österrike–Sverige 20 juni på TV6 och Viaplay pic.twitter.com/xqAnjJAabZ — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) June 14, 2023

Ibrahimović und Arnautović liefen sich bei den Interviews nach dem Spiel über den Weg und liefern sich dabei einen verbalen Schlagabtausch. „Ich werde in Schweden auf dich warten“, sagt Ibrahimovic zum ÖFB-Star auf Serbisch. "Na, komm sofort!", antwortet Arnautovic.

"Nein, hier bist du zuhause, hier sind deine Freunde. Ich werde dich hier in Ruhe lassen", so Ibrahimovic weiter. „Traust du dich etwa nicht? Du traust dich nicht, oder?“, kontert Arnautovic weiter. Erst dann merkt der Schweden-Star, dass die Kameras an sind und setzt prompt ein Lächeln auf.