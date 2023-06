ÖFB lässt über neue Tor-Hymne abstimmen

Am Samstag steigt der EM-Quali-Hit gegen Belgien. Doch bereits davor macht der ÖFB auf sich aufmerksam. Er lässt über eine neue Torhymne abstimmen.

Am Samstag in Belgien und am kommenden Dienstag gegen Schweden geht es für das Nationalteam in die heiße Phase der EM-Quali. Nach den Siegen gegen Aserbaidjan und Estland will das Team von Coach Ralf Rangnick nachlegen und das EM-Schiff auf Kurs halten.





Bereits vor dem Heimspiel am Dienstag gegen Schweden will der ÖFB seine Fans über eine neue Torhymne abstimmen lassen. Zur Auswahl stehen folgende Lieder:

Jump: Van Halen

Maria: Scooter

Sweet Caroline: DJ Ötzi

Die Fans können unter der Website des ÖFB www.oefb.at/torhymne und auf der eigenen ÖFB-App abstimmen. Bleibt zu hoffen, dass die neue Torhymne bei den kommenden Spielen dann auch recht oft zu hören sein wird.