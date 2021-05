Packt Meghan in neuem Buch über die Beziehung zu ihrem Vater aus?

Neues von Harry und Meghan: Jetzt veröffentlicht die ehemalige Herzogin ein Kinderbuch. Royale Experten vermuten, dass darin Familiendynamiken enthüllt werden.

Herzogin Meghan (39) macht seit ihrer Hochzeit zu Prinz Harry (36) regelmäßig (Negativ-)Schlagzeilen. Von den scheinbar giftigen Blumen in den Bouquets ihrer Blumenmädchen, über die "falsche" Art, mit der sie ihr Schwangerschaftsbäuchlein hielt bis hin zu mehreren modischen Fauxpas - die britische Klatsch-Presse ließ kaum ein Haar an der US-Amerikanerin. Ein weiterer Punkt, der in den Medien breitgetreten wurde: die vermeintlich zerrüttete Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater Thomas (76), der immer wieder mit Skandalen und Interviews von sich hören ließ.

Umso brisanter, dass Meghan jetzt selbst über Vater-Kind-Beziehungen auspackt: und zwar in einem selbst geschriebenen Kinderbuch! "The Bench" (Die Bank) erzähle vom engen Band zwischen Vater und Sohn - gesehen durch die Augen einer Mutter, teilte der Verlag Penguin Random House am Dienstag in New York mit.

Hörbuch mit Meghans Stimme geplant

Meghan sei von ihrem Ehemann, Prinz Harry (36), und Söhnchen Archie, der an diesem Donnerstag zwei Jahre alt wird, zu der Geschichte inspiriert worden. Die Geschichte erinnere an die vielen Wege, wie Liebe Gestalt annehmen und sich in einer modernen Familie ausdrücken kann. Meghan wird dem Verlag zufolge auch ein Hörbuch einsprechen.

"The Bench" begann als Gedicht, das ich für meinen Ehemann zum Vatertag geschrieben habe, im Monat, nachdem Archie geboren wurde", sagte Meghan der Mitteilung zufolge. "Dieses Gedicht ist dann zu dieser Geschichte geworden." Es gehe um die Wärme, Freude und Behaglichkeit einer Vater-Sohn-Beziehung. Illustriert wurde "The Bench", das am 8. Juni erscheinen soll, von Christian Robinson.

Zweites Kind unterwegs

Meghan und Harry hatten vor gut einem Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben und wohnen seitdem mit Archie in den USA. Sie erwarten ihr zweites Kind. Erst kürzlich schlugen sie mit einem umstrittenen Interview mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey Wellen.

Das Paar ist trotz des angekündigten Rückzugs aus dem Rampenlicht sehr aktiv: So haben die beiden etwa Verträge mit Streamingdiensten wie Netflix und Spotify abgeschlossen.