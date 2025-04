"Dennis"-Star Jay North mit 73 Jahren gestorben

Hollywood trauert: US-Schauspieler Jay North, der als Kind mit der Fernsehserie "Dennis, Geschichten eines Lausbuben" berühmt wurde, ist tot.

North ist laut US-Meiden im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben. "Wie viele von seinen Fans wissen, hatte er einen schwierigen Weg in Hollywood und danach, aber davon hat er sein Leben nicht definieren lassen", schrieb Produzentin Laurie Jacobson, die mit North befreundet war, in einem rührenden Posting auf Facebook.

"Er hatte ein Herz so groß wie ein Berg und hat seine Freunde sehr geliebt. Er hat uns oft angerufen und jede Unterhaltung beendet mit: "Ich liebe dich mit meinem ganzen Herz". Und wir haben ihm mit unserem geliebt."