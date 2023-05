Deshalb musste Jamie Foxx ins Krankenhaus eingeliefert werden

Die Nachricht ging um die Welt. Der US-amerikanische Schauspieler Jamie Foxx musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bisher wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben, mit welchen gesundheitlichen Problemen der Hollywood-Star zu kämpfen hat.

Vor rund einem Monat musste der 55-jährige Schauspiel-Star Jamie Foxx ins Krankenhaus eingeliefert werden. Immer wieder war aus seinem Umfeld zu hören, man müsse mit dem Schlimmsten rechnen. Seine Tochter Corinne (29) gab auf Instagram mittlerweile Entwarnung. „Mein Vater ist seit Wochen nicht mehr im Krankenhaus und erholt sich. Gestern hat er sogar Pickleball gespielt! Danke für die Gebete und die Unterstützung.", schrieb sie auf der Social-Media-Plattform. Aber auch sie verrät nicht den Grund hinter dem Spitalsaufenthalt.

Jetzt erfuhr die "Bild"-Zeitung jedoch aus dem näheren Umfeld des Hollywood-Stars, was dem "Django Unchained"-Schauspieler zu schaffen macht. Es sollen Herzprobleme sein - ausgelöst durch zu viel Stress. Am Set seines neuen Filmes "Back in Action" soll es drunter und drüber gehen. Unter anderem soll Foxx auch schon zwei Produzenten gefeuert haben. Ärger soll es nach "Bild"-Informationen auch mit seiner Hauptdarstellerin Cameron Diaz (50) geben, die extra für ihn aus dem Ruhestand zurückgekehrt war.

Mitarbeiter soll 40 000 Dollar gestohlen haben

Außerdem soll ein Angestellter am Set aus dem Wohnwagen von Foxx satte 40 000 Dollar gestohlen haben. Durch die Ermittlungen der Polizei zu dem Diebstahl, mussten die Dreharbeiten sogar unterbrochen werden.

Der ganze Ärger und Stress soll es dann gewesen sein, der Foxx zu viel wurde. Wie die "Bild" berichtet, soll er zusammengebrochen sein und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Dreharbeiten wurden indes mit einem Double fortgesetzt. Allerdings ist das nur eine Übergangslösung. Wann Foxx selbst wieder vor Ort sein wird, ist derzeit noch unbekannt.