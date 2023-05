Song-Contest-Finale: Teya & Salena, schenkt uns heute ein Wunder

Teya & Salena eröffnen heute das ESC-Finale und lassen uns dann lange zittern.

Liverpool. Bis zu 750.000 ORF-Seher jubelten am Donnerstag über unsere neuen ESC-Königinnen Teya und Salena. Heute (ab 21 Uhr, ORF 1) wird wohl die Million geknackt! Wir sind erstmals seit 2018 (Cesár Sampson) wieder im Song-Contest-Finale. Und dort – laut Wetten – auf Top-10-Kurs. Ein neues Pop-Wunder nach den Jahren der Schande!

Platz 1. Der Sieg wäre ein Wunder. Der wird wohl zum zweiten Mal nach 2012 an die Schwedin Loreen gehen. Oder den coolen Finnen Käärijä. Trotzdem gibt’s für uns schon zwei Mal Platz eins: In den heimischen iTunes-Charts, wo die coole Hymne Who The Hell Is Edgar? sogar internationale Topstars wie P!nk übertrumpft. Und beim Grande Finale. Da gehen wir nämlich gleich mit der Startnummer eins ins Rennen.

Auftakt. Teya und Salena eröffnen nach Begrüßung des Moderatoren-Teams rund um Ted Lasso-Star Hannah Waddingham und der obligaten Flaggenparade aller 26 Teilnehmer-Länder um ca. 21.15 Uhr das Wettsingen vor rund 160 Millionen TV-Zusehern. Mitunter ein Vorteil: Die frühen Starter werden eher im Green Room interviewt.

Optimismus. Teodora Spiric und Selina-Maria Edbauer gehen nach ihrem tränenreichen Final-Einzug mit einer Extra-Portion Optimismus an den Start: „Wir wollen gewinnen, denn zum ESC fährt man ja nicht, um nur zu schnuppern!“

Fahrplan. Für Europa wird es eine lange Nacht: Frühestens um 23.35 Uhr startet die Punkte-Vergabe der Jury. Ab 0.20 Uhr gibt’s die Publikums-Wertung. Erst gegen 1 Uhr früh wird der Sieger verkündet.