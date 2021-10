Diese ''Squid Game'' Darsteller sind ein Liebespaar

Wer hätte das gedacht. Ein Liebespaar bei "Squid Game" entdeckt. Vor der Kamera Gegner auf Leben und Tod, hinter der Kamera verliebt.

'Squid Game' Schauspielerin Jung Ho Yeon und Schauspieler Lee Dong Hwi sind seit 6 Jahren zusammen. Die Schauspielerin aus der Netflix-Originalserie "Squid Game", die am 17. September ausgestrahlt wurde, hat dank der Popularität der Serie in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt.

Fans haben das Geheimnis gelüftet

Das Model und Schauspielerin Jung Ho Yeon (39) hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als nordkoreanische Überläuferin in der Serie "Squid Game". In der Zwischenzeit erinnerten sich die Fans daran, dass sie seit 2015 sechs Jahre lang mit dem Schauspieler Lee Dong Hwi zusammen ist. Das Paar bestätigte auch seine Beziehung im Januar 2016 öffentlich. Jung Ho Yeon ist übrigens 9 Jahre jünger als Lee Dong Hwi. Die beiden verbindet eine große Leidenschaft für Mode.

Model- Karriere

Jung Ho Yeon begann ihre Karriere im Alter von 16 Jahren als freischaffendes Model und lief zwei Jahre lang auf den Schauen der Seoul Fashion Week, bevor sie 2013 in der vierten Staffel von Korea's Next Top Model auftrat, in der sie es ins Finale schaffte. 2016 unterzeichnete sie einen Vertrag mit The Society Management und verließ Südkorea, um eine Karriere in Übersee zu verfolgen. Nachdem sie ihr internationales Laufstegdebüt für Opening Ceremony während der New York Fashion Week gegeben hatte, wurde sie in der Modelbranche für ihr "feuriges" rotes Haar bekannt. Im Jahr 2021 wurde sie zur globalen Botschafterin von Louis Vuitton ernannt.