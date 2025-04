DIESER "Harry Potter"-Star wurde zum zweiten Mal Papa

Große Freude im Hause Grint: „Harry Potter“-Star Rupert Grint (36) soll heimlich erneut Vater geworden sein. Fünf Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Wednesday haben der beliebte Schauspieler und seine langjährige Partnerin Georgia Groome ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt willkommen geheißen

Am Sonntag wurde Rupert Grint zum ersten Mal mit dem Neugeborenen in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf Fotos der britischen "The Sun", sieht man den Schauspieler und seine Partnerin beim entspannten Spaziergang durch Hampstead, einem Nobel-Stadtteil Londons. Das Baby, liebevoll in eine Decke gehüllt, wurde abwechselnd von Rupert und Georgia getragen – und fiel dabei besonders durch ein auffälliges Detail auf: Das Kleine scheint das charakteristische rote Haar seines berühmten Vaters geerbt zu haben.

© Getty Images

Rupert Grint, der als Ron Weasley in den weltberühmten „Harry Potter“-Filmen Millionen von Fans begeisterte, zeigte sich völlig entspannt und bodenständig. Gemeinsam mit Georgia Groome, selbst Schauspielerin und bekannt aus Filmen wie „Angus, Thongs and Perfect Snogging“, genoss er den sonnigen Frühlingstag in legerer Kleidung. Für viele Fans eine zauberhafte Szene: Der einstige Hogwarts-Schüler, der nun das Glück als zweifacher Vater findet.

© WireImage.com/Getty

Bisher haben weder Rupert Grint noch Georgia Groome die Geburt ihres zweiten Kindes offiziell bestätigt. Auch bei ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 2020 hielten sich die beiden lange bedeckt, bevor sie die Geburt von Tochter Wednesday öffentlich machten. Offenbar setzt das Paar weiterhin auf größtmögliche Privatsphäre, wenn es um ihr Familienleben geht.

Rupert Grint und Georgia Groome © Getty ×

Rupert Grint, der in den vergangenen Jahren neben seiner Schauspielkarriere auch als Geschäftsmann erfolgreich ist, hatte wiederholt betont, wie sehr ihn die Vaterrolle verändert habe. In Interviews sprach er liebevoll davon, wie sein Leben mit der kleinen Wednesday eine völlig neue Bedeutung bekam. Mit der Geburt ihres zweiten Kindes schreiben Rupert Grint und Georgia Groome nun ein weiteres zauberhaftes Kapitel ihrer Liebesgeschichte. Und während viele Fans auf eine offizielle Bestätigung warten, scheint eines schon jetzt sicher: Für den „Harry Potter“-Liebling hat ein ganz neues Abenteuer begonnen – diesmal als zweifacher Papa.