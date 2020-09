Ed Sheeran: Das Baby ist da & hat diesen besonderen Namen...

Sänger Ed Sheeran ist zum ersten Mal Papa geworden. Diese Neuigkeit hat er auf seinem Insta-Account veröffentlicht.

Sheeran: Tochter hat interessanten Namen

Der sonst sehr auf Privatsphäre bedachte Sheeran verriet gleich ein paar Details mehr: "Letzte Woche, mit der Hilfe eines großartigen Geburtsteams, hat Cherry eine wunderschöne und gesunde Tochter auf die Welt gebracht - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Wir sind total in sie verliebt." Mutter und Baby seien wohl auf so der Sänger in seinem Posting.