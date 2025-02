Enthüllt! Liam Payne stürzte mit 2,7 Promille in den Tod

Jetzt wurde auch der Blutalkoholgehalt durch toxikologische Untersuchungen festgestellt und veröffentlicht.

Der Tod von Sänger Liam Payne (†31) beschäftigt die Angehörigen und Medien auch knapp vier Monate später noch. Der einstige "One Direction"-Star stürzte von einem Balkon im dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels in den Tod. Jetzt gibt es neue Details zu der toxikologischen Untersuchung. Demnach soll Payne zum Zeitpunkt seines Ablebens nicht nur Kokain, Ketamin und Antidepressiva in seinem Körper gehabt haben.

Stark angetrunken

Liam habe einen Blutalkoholgehalt von 2,7 Promille gehabt. Er war also stark betrunken und sichtlich verwirrt und desorientiert. Berichten zufolge soll Liam Payne auch kurz zuvor in der Rezeption des Hotels randaliert haben. Auch sein Zimmer war in einem chaotischen Zustand. Vor kurzem berichteten auch die beiden Prostituierten, die kurz vor seinem Tod noch bei ihm waren, dass sie gemeinsam konsumiert haben und auch Sex zu dritt hatten.

Die Sucht holte Payne ein

Immer wieder hatte Liam Payne in der Vergangenheit mit seiner Sucht zu kämpfen. Laut seiner Partnerin Kate Cassidy soll er jedoch in den Tagen vor dem Unglück clean gewesen sein. Sie habe den plötzlichen Rückfall nicht kommen sehen. In einem YouTube-Video aus dem Jahr 2023 berichtete er von einem erfolgreichen 100-tägigen Entzug und einem sechsmonatigen Verzicht auf Alkohol.