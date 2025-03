ER ist der neue Star in Heidi Klums Familie

In der Familie von Heidi Klum, gilt eine Regel: Erst mit dem 18. Geburtstag dürfen ihre Kinder einen Instagram-Account führen und sich stärker in der Öffentlichkeit präsentieren. Nach Model-Tochter Leni Klum, und Sohn Henry Samuel, tritt nun der jüngste Sohn der Klum-Dynastie ins Rampenlicht

Pünktlich zu seinem 18. Geburtstag am 1. November 2024 schaltete Johan Samuel sein Instagram-Profil auf öffentlich. Der erste Beitrag? Schnappschüsse von Heidi Klums legendärer Halloween-Party in New York. Passend zur geheimnisvollen Atmosphäre blieb sein Gesicht unter einer Kostümmaske verborgen. Doch seit Dezember vergangenen Jahres zeigt sich Johan auch unverhüllt auf der Plattform und gewährt seinen Followern Einblicke in sein Privatleben.

Die ersten Bilder: Johan mit Freunden im Stadtteil Sherman Oaks, Los Angeles. Wie viele Teenager verbringt er offenbar gern Zeit mit seiner Clique. Doch auch seine enge Bindung zu Bruder Henry ist unverkennbar. Unter einem Post mit Urlaubserinnerungen aus Aspen, Colorado, kommentierte Henry liebevoll: „Der kälteste Mensch, den ich kenne“ – eine umgangssprachliche Art zu sagen: „Du bist der Coolste!“

Aspen, die beliebte Skidestination, spielt seit Jahren eine besondere Rolle für die Familie Klum. Dort verbringt Heidi Klum gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, 35, und ihren Kindern regelmäßig ihre Winterurlaube. Besonders stolz ist das Model auf Johans künstlerisches Talent. Bereits 2019 teilte sie auf Instagram eine seiner Malereien, die sie liebevoll kommentierte: „Artist“ – und sich selbst als „ProudMom“. Während seine Geschwister bereits eigene Karrieren verfolgen – Leni als erfolgreiches Model und Henry mit ersten Schritten in die Modewelt – bleibt offen, welchen Weg Johan beruflich einschlagen wird. Klar ist: Das Umfeld bietet ihm alle Möglichkeiten, sich kreativ zu entfalten.

Mit seinem charmanten Auftreten und kreativen Interessen könnte Johan Samuel schon bald selbst für Schlagzeilen sorgen. Als jüngstes Mitglied der Klum-Familie hat er das Potenzial, in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter und seiner Geschwister zu treten – oder einen ganz eigenen Weg einzuschlagen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat er jedenfalls sicher. Die Frage bleibt: Wird Johan seine Zukunft im künstlerischen Bereich suchen, oder überrascht er mit einem ganz anderen Karriereweg?