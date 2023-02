Erneut Hund abgegeben: Mega-Shitstorm für Cathy Hummels

Cathy Hummels kommt nicht aus den Schlagzeilen. Zuerst die Scheidung von Fußball-Star Mats Hummels, nun gibt es einen Shitstorm wegen der Abgabe ihres Hundes.

Für viele ein Aufreger: Cathy Hummels gibt bereits zum zweiten Mal einen Hund ab, und das innerhalb von wenigen Jahren. Zur Geburt ihres Sohnes Ludwig gab sie den Hund noch ab, da das Baby allergisch reagierte. Nun soll jedoch eine Biss-Attacke schuld sein. Aufmerksam wurden die User auf den sozialen Medien, da Hummels auf den letzten Posts konsequent ohne das Haustier zu sehen war. Wenig später wurde klar warum. Pudel "Moon" wurde wegen einer Biss-Attacke auf Sohn Ludwig abgegeben.

Das bestätigte Hummels gegenüber der Bild: "Es kam immer wieder zu Reibereien zwischen Ludwig und Moon. Wie zwei kleine Kinder, die streiten und mal hauen, aber sie sprechen halt nicht die gleiche Sprache." Ein Angriff von Moon im letzten Herbst auf ihren Sohn brachte das Faß für Cathy aber zum überlaufen. "Im September war es dann kein Schnappen und kein Knurren nach Ludwig mehr, sondern ein Biss in die Hand."

Den Hund habe sie danach an Freunde abgegeben, ihr Sohn blieb aber verstört. "Er sagte immer: Mama, die Moon soll weggehen. Ich hab Angst vor ihr. Sie tut mir immer weh." Auf den sozialen Medien hagelt es für die Ex-Frau von Mats Hummels aber einen Shitstorm. "Sammle lieber Kuscheltiere anstatt dir Tiere anzuschaffen und die mit fadenscheinigen Erklärungen wieder wegzugeben", so ein User unter einem Bild. Die Kommentare zu dem Posting, bei dem sie den Biss-Vorfall erklärte, wurden bereits deaktiviert.

"Der Hund hat deinen Sohn gebissen?? Niemals..sonst wären doch zig Beweise gepostet wurden....kein Bock mehr drauf gehabt.", so ein weiterer Kommentar.

"Schön immer überall rumtingeln und sich zur Schau stellen , anstatt sich mal vernünftig um Kind und Hund zu kümmern", legte ein User nach. Hummels selbst bat in einem Posting um Verständnis. "Ich wünschte, dass es mit uns Dreien funktioniert hätte. Mir fehlt Moon sehr. Ich leide unter dem Abschied von Moon sehr, aber mein Sohn steht immer an erster Stelle. Meine Entscheidung, egal wie weh sie meinem Herzen tut, treffe ich so, damit mein Sohn glücklich ist. Moon geht es gut. Sie ist in meinem engsten Umfeld bei einer sehr engen Vertrauten OHNE kleine Kinder. Bitte nehmt Rücksicht auf meine / unsere Gefühle," so Hummels auf Instagram. Eines ist klar. Cathy Hummels hat sich nach dem Posting sicherlich nicht einen derartigen Shitstorm erwartet.