"Family Guy"-Schocker: Hauptfigur nach 23 (!) Jahren einfach gekillt

Das schmeckt den Fans der beliebten so Serie gar nicht!

Fans stehen unter Schock, weil sie sich das doch anders vorgestellt haben, doch in der Serie "Family Guy" wurde eine der Kultfiguren gekillt. Es wurde diese Woche bestätigt, dass die 23-jährige Karriere dieser Hauptfigur nun endgültig zu Ende ist.

Ernie, das Riesenhuhn, hatte seinen ersten Auftritt vor 25 Jahren in der ersten Staffel der Comedy-Serie für Erwachsene und kürzlich hatte er seinen letzten Auftritt.

Brutal ermordet

Obwohl die Szene, in der Ernie brutal ermordet und enthauptet wurde, bereits im März ausgestrahlt wurde, bestätigte der ausführende Produzent Alec Sulkin erst diese Woche, dass die Figur endgültig verschwunden ist.

Schwer zu übertreffen

„Ich denke, dass das Huhn den Weg aller Sterblichen gegangen ist“, sagte er in einem Interview mit TVLine, das am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass wir so viele großartige Szenen mit dem riesigen Huhn im Kampf mit Peter gedreht haben, dass es schwer sein wird, diese zu übertreffen“, fuhr der Produzent fort.

Keine Chance mehr

Family Guy hat bereits bestimmte Charaktere wieder zum Leben erweckt, aber Sulkin sagte, dass sie Ernie, das Huhn, in Zukunft nicht wiederbeleben würden. Ernie, das Riesenhuhn, das von Danny Smith gesprochen wurde, hatte seit seinem ersten Auftritt im Finale der allerersten Staffel eine langjährige Fehde mit Peter Griffin, der von Serienschöpfer Seth MacFarlane gesprochen wird.